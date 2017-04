Deux initiatives pour un meilleur accès aux aides techniques

Indispensables mais souvent coûteuses, les aides techniques (déambulateurs, cannes, barres d’appui, fauteuil de lit…) permettent aux personnes âgées de regagner en autonomie au quotidien. Différentes initiatives ont pour ambition d’en faciliter l’accès. Zoom sur deux d’entre elles.



A Mérignac près de Bordeaux, la Recyclothèque propose depuis le mois de février des aides techniques recyclées.



Compte tenu de sous-utilisation des ces objets, le GIHP (groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques) Aquitaine, à l’origine du projet, collecte, nettoie et répare toute une palette d’aides techniques avant de les proposer à petits prix aux personnes âgées ou handicapées qui en ont besoin.



Des partenaires locaux, comme la mairie de Noaillan, tiennent lieu de points de collecte.



Pour plus de renseignements, contactez la Recyclothèque par téléphone de 10 h à 20 h au 05 56 12 17 90 ou par mail : contact@recyclotheque.fr



En Maine-et-Loire, la Technicothèque porte des objectifs similaires.



Elle vise à mettre à disposition les aides techniques aux personnes concernées dans les meilleurs délais, mais aussi à les aider financièrement en avançant les frais et en réattribuant les matériels qui ne sont plus utilisés.



Le dispositif se complète d’un accompagnement professionnel : un ergothérapeute se rend chez les personnes qui en font la demande pour confirmer qu’elles ont fait le bon choix d’aide technique, puis pour les aider à les prendre en mains.





Découvrir le travail de la Technicothèque en images



Et pour les personnes âgées et les aidants qui ne vivent pas dans les territoires couverts par ces initiatives, rappelons que la Compagnie des aidants propose une bourse d’échanges sur internet à ses membres.