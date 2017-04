Concours photo : les seniors à l'honneur

Ancien artisan ou artiste, professeur ou cuisinier, ils vivent désormais à Paris, Toulouse, Moscou, Angers ou encore Vila Verde (Portugal). Leur point commun ? Ces seniors sont le sujet d’un concours photo international.



Kamil a 64 ans. Né à Istanbul, il tombe amoureux d’une jeune femme russe à son arrivée à Paris puis se lance dans une carrière artistique. Une vie riche en rebondissements qui le conduit aujourd’hui dans le XIXème arrondissement de la capitale, où il continue de vivre de ses œuvres.



Lucienne, au contraire, n’a jamais quitté le quartier du Père-Lachaise, où elle est née en 1929 et où elle continue de vendre des fromages dans l’une de ses boutiques. Ce qui ne l’a pas empêchée de vivre de grands moments, comme la libération de Paris qui reste parmi ses plus grands souvenirs…



Ces histoires, et des dizaines d’autres, sont mises en lumière par les photographes participant au concours Silver city.



L’idée ? Donner de la visibilité aux personnes âgées dans la ville, mais aussi leur donner la parole grâce à des photoreportages qui racontent leur vie dans leur quartier, leurs endroits préférés de leur ville…



Une jolie galerie de portraits à laquelle tout un chacun peut contribuer jusqu’au 14 mai.



