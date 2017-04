Pourquoi le montant de l'Apa est différent en Ehpad ?

La question de notre lecteur

La réponse d'Agevillage

Ma belle-mère était dans une résidence pour personnes âgées et recevait 660 euros d'Apa. Elle a décidé d'entrer dans une maison de retraite. Nous avons contacté les services départementaux pour connaître le montant de son aide puisque les responsables de cette maison nous avaient dit qu'elle serait diminuée.Les services départementaux ont été incapables de nous en indiquer le montant car si ma belle- mère l’avait connu, sa décision de rester ou non dans son appartement aurait été différente. Nous avons reçu début octobre, par une lettre du député de la circonscription, l'octroi d'une aide de 150 euros.Pourquoi cette baisse ? La faible pension que perçoit ma belle-mère ne pourra suffire pour payer son loyer, d'autant que la direction de l’établissement nous a annoncé une augmentation de 14 % l'an prochain. Les petites économies qui lui servaient à faire des cadeaux à ses petits-enfants et s'acheter quelques vêtements vont être englouties, à son grand regret, dans son loyer.Nous avons tenté de lui proposer de retourner dans son ancienne résidence, mais les nouvelles lois sur les quotas de personnes dépendantes n’ont pas permis son retour. J'attire l'attention de toutes les personnes qui auront à décider de quitter une résidence pour une maison de retraite de se faire confirmer le montant de cette nouvelle aide avant de prendre une décision qui parfois est définitive.Les personnes qui demandent l’Apa ne saisissent pas toujours la différence existant entre l’Apa « domicile » et l’Apa « établissement ».A domicile, l’Apa sert à financer toutes les dépenses figurant dans le plan d’aide (rémunération d’auxiliaires de vie, aides techniques, portage de repas, etc.), ce qui va permettre au bénéficiaire de continuer à vivre chez lui - ce qui était, en somme, la philosophie de la loi sur l’autonomie des personnes âgées.En établissement, l’Apa « ne sert qu’à » aider à acquitter une part du tarif dépendance.Il y a donc, dans les faits (et dans les textes), deux formules d’Apa. L’Apa « établissement » est souvent trois fois moindre que l’Apa « domicile ».Dans le cas de votre belle-mère, la résidence dans laquelle elle habitait avant d’intégrer une maison de retraite était une résidence autonomie (ex logement-foyer), considérée comme un « domicile » avec la mise en place d’un plan d’aide.Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), trois tarifs se cumulent : hébergement (à la charge du résident), dépendance (financé en partie par l'Apa), soins (sécurité sociale).Les frais d’hébergement sont souvent les plus importants pour les résidents et leurs familles, qui raisonnent sur la facture globale qu’ils ont à régler. Il n’y a pas, à proprement parler, de baisse de l’Apa pour cette personne, mais application du régime «établissement».En résumé, à domicile, l’Apafinance un plan d’aide déterminé et personnalisé, en établissement, l’Apa aide à acquitter la facture, sur la seule partie des forfaits «dépendance».Le système est également rendu complexe du fait qu’il existe autant de tarifs « dépendance » que de degrés de dépendance et que d’établissements.Avant d’entrer en maison de retraite, il faut comparer les divers tarifs pratiqués par les établissements. Mais quand le maintien à domicile devient très difficile…