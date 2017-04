Sexualité et vieillissement : c'est le printemps !

Après le livre Sex and Sixty devenu "l'âge, le désir et l'amour", par Marie de Hennezel, un nouvel ouvrage Les seniors et le sexe d'Ines Peyret rappelle que "ce n'est pas parce qu'on a 70 ans, qu'il faut se contenter d'une infusion". C'est le printemps, les corps se dénudent et les énergies se libèrent... à tout âge !

Parler d'amour, de sexualité aux âges avancés de la vie, reste un tabou.

Quand Agevillage a osé relater l'expérience de sex toy en maison de retraite, que n'avons-nous entendu.

Ou récemment en racontant les échanges avec une sexologue lors d'un Sexo Café, dans une résidence en Vendée.



Et pourtant c'est bon pour la santé

L'actrice Mae West disait "Un orgasme par jour éloigne le médecin pour toujours ».

L'ouvrage d'Inès Peyret est à la fois léger et documenté sur l'intérêt physiologique et psychologique d'orgasmes de qualité. Les études sont formelles : une sexualité épanouie est synonyme de longue vie en meilleure santé.



Faire évoluer les mentalités : témoigner

A 83 ans, Jean Marin avait raconté sur Arte Radio en 2010, de sa vie sexuelle passée (pas moins de 100 partenaires) et actuelle, épanouie et libérée.

Arte Télévision avait diffusé en 2016 le magnifique documentaire Les vieux amoureux.



Précautions pour tous les âges.

En Belgique, les autorités médicales constatent une explosion des Infection Sexuellement Transmissible, IST avec 8 fois plus de syphilis. Le risque de contracter un virus est plus important après 60 ans étant donné que l’immunité est en baisse.

Les I.S.T. sont souvent sans symptôme, le seul moyen de savoir si on a été infecté, c’est le dépistage (prise de sang, frottis), chez son médecin traitant, dans un centre de planning familial, un centre de dépistage, dans une maison médicale.

Pour se protéger efficacement de toutes les I.S.T., il convient d’adopter la prévention combinée : protection (port du préservatif), dépistage et traitement si besoin.



