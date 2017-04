Alors que 57 % des Français craignent de perdre leur autonomie en vieillissant, le docteur Christophe Trivalle, chef du service de soins de suite et réadaptation Alzheimer en gériatrie à l'hôpital Paul-Brousse (Villejuif), publie en avril 101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête. Un guide pratique et plein d’humour du bien-vieillir.



Commençons par rétablir la vérité : ce ne sont pas 101 mais bien plusieurs centaines de conseils qui sont compilés dans le livre.



Des recommandations simples, parfois inattendues, mais toujours étayées par des données scientifiques.



Le but ? Permettre à chacun de prendre sa santé, son vieillissement en main, de bâtir son propre programme pour que vieillir rime avec plaisir.



Même si, dans la première partie de l’ouvrage, l’auteur rappelle que certains facteurs indépendants de notre volonté influent sur notre façon de vieillir, il encourage les lecteurs à devenir acteurs de leur avancée en âge, à prendre les mesures de prévention qui leur correspondent.



Des mesures qu’il décline ensuite en grande catégories (alimentation, vie sociale, activité physique, prévention, mémoire), et qu’il traite toujours avec humour, et souvent en chansons.



Un livre qui se penche sur tous les sujets, même les moins évidents (drogues, incontinence, religion, cheveux, sexualité…) et donne des outils pour avancer en âge en bonne santé, y compris des tests dans le chapitre consacré à la mémoire.





101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête

Dr Christophe TRIVALLE

Broché: 432 pages