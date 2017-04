Fini les objets perdus !

Vêtements, prothèses dentaires, lunettes, appareils auditifs : des effets très personnels qui comptent parmi les objets les plus souvent égarés en maison de retraite. Quelques astuces pour que votre proche puisse retrouver rapidement ses affaires en cas de perte.



Au moment du repas ou de la toilette, ces objets manipulés au quotidien peuvent par maladresse se retrouver perdus ou intervertis. Indispensables pour leurs propriétaires, il convient de les aider à les retrouver le plus rapidement possible.



Mais le personnel ne peut pas savoir d’un coup d’œil quel objet appartient à qui, et aura besoin d’aide pour identifier la personne à qui le rendre.





Pour les vêtements

Pour les lunettes

Pour les prothèses auditives et dentaires

Mais aussi…

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le demandent lorsqu’ils accueillent de nouveaux résidents : leur linge personnel doit être marqué de leur nom.Pour ce faire, de nombreuses entreprises proposent de fournir à moindre coût des, avec un fer à repasser, sur les vêtements.Certaines peuvent aussi fournir des, bien utiles pour les chaussures notamment.Sur internet, consultez par exemple les offres de Signoo, Etikol, Ludilabel, La boutique du nom tissé…Là aussi, une petitepermet de résoudre facilement le problème.Plus esthétique, mais plus coûteuse (il faut compter 20 à 50 euros), laà l’extérieur ou à l’intérieur des branches peut être une autre option.Si votre proche dispose d’une, celle-ci peut être déposé auprès du personnel (comme dans un hôtel), qui en sera alors responsable. En cas de perte, cette deuxième paire pourra être utilisée le temps de retrouver la première.Avec des appareils de plus en plus petits, la(ou radio-identification) constitue une solution idéale pour identifier leur propriétaire. Ces minuscules puces électroniques, qui peuvent se coller sur n’importe quel objet, contiennent en effet un identifiant.Elles permettent donc d’indiquer à qui cet objet appartient, et pour certaines, de le localiser.La condition ? Que l’Ehpad soit équipé d’un lecteur RFID.Pour retrouver plus facilement les objets perdus, le personnel de l’établissement gagnera àde chaque personne accueillie. L’endroit où votre proche âgé, par exemple, avait l’habitude de poser ses lunettes chez lui chaque soir avant de se coucher. N’hésitez pas à en parler à l’équipe !