Dossier : devenir tuteur familial

Lorsqu’il prononce une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…), le juge des tutelles a l’obligation de vérifier si un membre de la famille peut assurer cette mesure.

Dans un peu plus de la moitié des cas, c’est ainsi un proche, souvent un aidant, qui devient le tuteur de son parent.



Au regard de la loi (article 415 du Code civil), la protection « est un devoir des familles et de la collectivité ». Si la situation s’y prête (en l’absence de conflit notamment), le juge incitera vivement les familles à accepter cette mission.



Avant d’accepter, il convient de se poser plusieurs questions :



Vais-je pouvoir y consacrer suffisamment de temps, surtout au début ?

Suis-je prêt à prendre des responsabilités vis-à-vis de mon proche et du juge des tutelles ?

Serai-je capable d’assumer l’incidence éventuelle qu’aura ce rôle sur ma relation avec mon proche ?

De même, suis-je prêt aux répercussions possibles de cette mission sur l’entente familiale (relations avec les autres enfants du majeur protégé, les frères et sœurs…) ?

Des premiers mois intenses

Une implication à géométrie variable

Trouver du soutien

D’autres questions ?

Liste des actes accomplis par le tuteur ou le curateur





Légende

MP : majeur protégé seul

MP+T : majeur protégé avec l’assistance du tuteur

T : tuteur seul

J : nécessite l’autorisation du juge

Lorsque le juge prononce la mesure, seuls la personne qui en a fait la demande, le tuteur (ou curateur) familial (si ce n’est pas la même personne) et le majeur protégé en sont informés.Charge au tuteur de faire connaître la mesure à tous les organismes, les administrations concernés : banque, mutuelle, impôts, sécurité sociale…Une tâche qui demande, qui nécessitera sans doute des relances et qui s’étend généralement sur trois à six mois.Les trois premiers mois, il faudra également adresser au juge l’inventaire, qui détaille l’inventaire mobilier, immobilier et liste les comptes bancaires. Il doit aussi établir un budget prévisionnel.Ensuite, l’implication du tuteur (ou curateur) dépendra à la fois du jugement prononcé et des capacités de la personne protégée.Dans le cas d’unedes rencontres régulières pour s’assurer que tout va bien suffiront.Pour uneou une, il faudra percevoir les revenus, régler les dépenses et remettre son « argent de vie » au majeur protégé, chaque semaine s’il n’est pas en mesure de le gérer mensuellement.Dans tous les cas, le tuteur ou curateur devra présenter chaque année leau juge.Et également répondre aux demandes de ce dernier ou lui présenter des requêtes pour des, comme la vente d’un bien immobilier (voir en fin d’article).Par ailleurs, depuis 2009,entre deux membres de la famille, ou un proche et un madataire judiciaire (tuteur professionnel) : l’un s’occupera de la protection des biens, l’autre de la personne ; ou alors l’un de certains biens et le seconf des autres.Plusieurs tuteurs peuvent aussi être désignés, pour exercer la mesure en commun.Pour accompagner les proches qui acceptent cette mission,C’est le cas de l’ Udaf 75 , à Paris, qui tient deux permanences téléphoniques par semaine, deux permanences physiques et organise des ateliers.Lors du prononcé de la mesure,, si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à la lui demander.Et si la tâche s’avère trop difficile, il est toujours possible de demander au juge de désigner un autre tuteur familial. Il faudra lui adresser une demande écrite, en mentionnant le nom du proche qui serait à même de prendre le relais.Et pour les familles dans lesquelles l’entente règne, l’ habilitation familiale peut aussi représenter une solution plus souple, moins contraignante.Si vous habitez à Paris et que vous vous posez des questions sur la tutelle, la curatelle, vous pouvez contacter service d’aide aux tuteurs familiaux de l’Udaf par mail : tuteursfamiliaux@udaf75.fr Sinon, demandez au tribunal d’instance les coordonnées des services et associations locales d’aide aux tuteurs.Vous pouvez aussi consulter le guide du tuteur familial ici. * Actes effectués par nécessité ou par urgence afin de sauvegarder un droit ou empêcher la perte d'un bien (par exemple, paiement des charges de copropriété).