Alzheimer : critique des affirmations alarmistes ou remèdes miracles

Le professeur en neurologie Bruno Dubois et le psychiatre, gérontologue Olivier de Ladoucette, président de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, ont répondu ce 27 avril lors des Entretiens Alzheimer, aux affirmations alarmistes ou recettes miracles glanées dans la presse par Agnès Duperrin, chef du service santé du magazine Notre Temps.



Le manque de sommeil serait une cause d'Alzheimer ?

Il est prouvé que le manque de sommeil, qu'un sommeil perturbé ont des liens avec les troubles de la mémoire, avec un risque de dépression. En revanche il n'existe pas de causalité prouvée avec la maladie... même si le sommeil agirait sur le nettoyage des plaques amyloïdes qui se déposent dans le cerveau. Les deux médecins recommandent de toute façon de bien dormir, de préserver son sommeil et d'éviter au maximum les prises de médicaments.



La marche retarde Alzheimer ?

Une activité physique de 3 fois 30 minutes par semaine retarde effectivement le déclin cognitif souligne Olivier de Ladoucette. Il faut sentir l'effort, marcher d'un bon pas, avoir quelques gouttes de sueur qui perlent.

Mais de là à étendre l'impact de la marche à la lutte contre la maladie d'Alzheimer, le Pr Dubois ne franchit pas le pas.



Diabète et Alzheimer sont liés ?

Le lien de cause à effet direct n'est pas prouvé soulignent les médecins. "Une grande majorité de malades Alzheimer ont des cheveux blanc" s'est amusé le Pr Dubois, "parce qu'ils sont plus âgés que la moyenne. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes aux cheveux blancs développerons la maladie".

Mais en effet, il faut surveiller et stabiliser sa glycémie pour éviter les conséquences néfastes des dérèglements sur le fonctionnement du corps et du cerveau.



Un yaourt par jour pour lutter contre Alzheimer ?

Cette information publiée sur le site radins.com a été peu relayée... car même si les recherches avancent sur le microbiote et son lein avec le cerveau, aucun résultat sérieux ne vient attester cette affirmation, soutient le Pr.Bruno Dubois.



L'huile de coco guérirait Alzheimer ?

C'est ce qu'affirme Mary Newport, médecin américain, confronté à la maladie de son mari. Elle a commencé la cure à petites doses quotidiennes, puis augmenté les rations journalières jusqu’à de grandes quantités chaque jour. Ses recherches aboutissent pour deux tiers des patients environ, à une amélioration de la mémoire et de la cognition, des comportements, des interactions sociales, de l’humeur, de la capacité à tenir une conversation.

En cause, les acides gras particuliers de cette huile, particulièrement utiles pour les neurones abimés par la maladie.

Mais les scientifiques sont très prudents. Aucune étude n'atteste à ce jour de ces effets. Mais "des investigations se poursuivent néanmoins afin de proposer un éventuel complément alimentaire. Les résultats ne devraient pas être livrés avant un à deux ans" peut-on lire chez France Alzheimer.



Le professeur Dubois et le docteur de Ladoucette invitent donc à la plus grande prudence concernant ces recettes miracles ou affirmations alarmistes. Ils insistent sur les effet bénéfiques d'une bonne hygiène de vie : alimentation, activité physique, vie sociale, lutte contre les infections, éviter les excès.

Ils militent pour poursuivre les efforts (financiers) de recherche pour comprendre les mécanismes de cette maladie et avancer vers des pistes diagnostic et thérapeutiques. La Fondation présidée par le dr de Ladoucette rêve en effet de mettre Alzheimer K.O en aidant les chercheurs.

