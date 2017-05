Une grande campagne pour dépister le cancer de la peau

Le 15 mai donnera le coup d’envoi de la semaine nationale de prévention et de dépistage du cancer de la peau. A cette occasion, les dermatologues se mobilisent et proposent des rendez-vous gratuits, auxquels il est d’ores et déjà possible de s’inscrire.



Qu’il s’agisse de dépister, surveiller l’évolution ou de traiter, le dermatologue est le professionnel le plus indiqué pour prendre en charge les cancers de la peau.



Il en existe plusieurs sortes, dont le plus connu, le mélanome, est aussi le plus dangereux. Mais s’il est détecté et retiré tôt (ablation rapide sous anesthésie locale), il peut être guéri dans la majorité des cas (taux de survie à 5 ans estimé à 85 %).



Du 15 au 19 mai, 300 dermatologues participeront donc à la semaine de prévention et de dépistage qui aura lieu dans toute la France.



Ils effectueront, gratuitement, des examens de dépistage qui consistent à contrôler la peau du corps entier pour repérer d’éventuelles lésions suspectes.



Dans ce cas, il faudra ensuite prendre rendez-vous avec le dermatologue de son choix.



Pour participer à l’opération de dépistage, deux solutions :



Se connecter sur le site dermatos.fr

Appeler le numéro vert 0805 53 2017

En plus du lieu, de la date et de l’horaire du rendez-vous, vous recevrez par sms ou par mail un identifiant à présenter impérativement lors du dépistage.