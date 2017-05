Jeunes aidants : l'audiovisuel comme langage

Depuis 3 ans, l’initiative Jade, pour jeunes aidants ensemble, offre du répit aux enfants et aux adolescents en situation d’aidant, mais surtout, leur donne des outils pour s’exprimer, partager leurs expériences et leurs ressentis. Le 22 avril dernier, les courts-métrages, nés lors de ces ateliers, étaient projetés au cinéma de Ris-Orangis.



Alors que les aidants, et le rôle essentiel qu’ils jouent dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, commencent tout juste à être (re)connus du grand public, les plus jeunes d’entre eux peinent à trouver de la visibilité.



500 000 des huit millions d’aidants auraient moins de 25 ans. Très jeunes parfois, ils aident un frère, une sœur, un parent ou un grand-parent à manger, se déplacer, se soigner ou encore se laver.



Depuis 2014, Jade leur propose des ateliers cinéma-répit, lors des vacances d’automne puis de février. La première session est consacrée à l’écriture, la seconde au tournage et/ou au montage. Ils se déroulent sur deux fois 5 jours, au domaine de Chamarande, dans l’Essonne et sont gratuits.



Le 22 avril, les courts-métrages imaginés par les 13 enfants et les 12 adolescents de la session 2016-2017 étaient projetés aux Cinoches, à Ris-Orangis.









L’occasion de découvrir une série de films, d’animation, muets, documentaires… qui ont pour objectif commun de les aider à donner du sens à ce qu’ils vivent, mais aussi de modifier le regard (ou plutôt l’absence de regard) que porte notre société sur l’accompagnement de la perte d’autonomie et les jeunes.



Une initiative que Jade aimerait déployer dans toute la France, afin de rendre enfin visibles ces jeunes aidants. Dans ce but,



