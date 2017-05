Se faire accompagner pour déménager en toute sérénité

Pour aller s’installer dans un logement plus adapté, se rapprocher de ses enfants ou pour entrer en maison de retraite, les personnes âgées, même si elles ne représentent pas la catégorie de Français les plus mobiles, peuvent aussi être amenées à déménager. Pour les accompagner dans ce changement de grande ampleur, plusieurs services ont conçu une offre sur mesure.



Movadom et Bel'Avie en région parisienne, Senior Transition dans le sud-est, SéréniMouve dans l’Est et Demen’Age dans la région nantaise : les entreprises et services spécialisés dans le déménagement senior se comptent encore sur les doigts d’une main.



« Pourtant, ce type d’offre existe depuis 20 ans aux Etats-Unis, le métier a même un nom, le senior move management », explique Pierre-Marie Bozec-Claverie, coordinateur chez Demen’Age.



Mais déménager, quand on est âgé, n’est pas aussi simple que lorsqu’on se lance dans la vie active par exemple.



Comme pour tout déménagement, il faut faire le tri, penser à toutes les formalités administratives, faire les cartons… bien sûr.



Mais la difficulté principale se joue bien souvent sur le plan psychologique : le fait de quitter un lieu où l’on vit depuis des années, où parfois on a vu grandir ses enfants.



D’autant que dans bien des cas, le déménagement s’inscrit dans un contexte difficile, une perte d’autonomie ou le décès de son conjoint.



Les déménageurs estampillés seniors prennent tous ces facteurs en considération et ont pour ambition d’accompagner en douceur ces bouleversements.



Demen’Age, comme d’autres, propose de l’aide au tri, de la mise en carton, de l’aide pour les démarches administratives, l’état des lieux et le nettoyage de l’ancien domicile, et même une aide au réaménagement, afin de s’approprier plus facilement son nouveau lieu de vie.



Pour le déménagement proprement dit, l’association travaille avec des entreprises partenaires. « Il s’agit d’aider les personnes à déménager de la manière la plus douce possible, de les accompagner sur un temps long », souligne Pierre-Marie Bozec-Claverie.



Et d’apporter une aide professionnelle pour mieux surmonter les difficultés, notamment lorsqu’il faut faire le tri dans ces objets qui représentent tous autant de souvenirs.



« Les personnes que nous accompagnons ne savent souvent pas par où commencer. Faire appel à des professionnels, qui ne sont pas impliqués émotionnellement rend la tâche plus facile. »



L’équipe de l’association compte notamment une gérontopsychologue, et travaille en lien avec les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de son territoire.



A noter que chaque service peut être choisi individuellement : il est tout à fait possible de se faire accompagner pour de l’aide au tri sans pour autant déménager.



© Crédits photo : Demen’Age