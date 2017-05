7 bonnes raisons de se rendre au Salon des Seniors du 18 au 21 mai 2017

La prochaine édition du Salon des Seniors se tiendra du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017, à Paris, Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3. Quatre jours pour s’informer et se faire plaisir !





Créé en 1998, la mission du salon est d’accompagner les seniors dans leur nouvelle vie. Les visiteurs viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver les informations utiles à leurs projets et rencontrer les meilleurs experts dans dix villages thématiques.





découvertes et en surprises rythmera les quatre jours du salon. Découvrez sept bonnes raisons de ne pas manquer ce grand rendez-vous annuel des 50 ans et plus !



Télécharger votre invitation ici





1 - Tout savoir sur ses droits et sa retraite

Savoir calculer sa retraite, quand partir, organiser sa succession, percevoir un héritage, gérer la transition emploi-retraite, prévoir son budget, vivre sa retraite à l’étranger, investir, bien s’assurer… Le Salon des Seniors est l’occasion de faire le point sur sa situation personnelle avec des spécialistes. Les conseillers de la CNAV, de l’AGIRC-ARRCO et du RSI reçoivent sans rendez-vous sur l’ « Espace Retraite ». Consultations gratuites avec des notaires et des avocats, rencontres avec des professionnels des placements financiers en France et à l’étranger. Sur le village « Mes droits, ma retraite, mon patrimoine ».





2- Organiser ses prochaines vacances et ses loisirs

Pour ceux qui ont soif de découverte et de culture, le salon présente une large palette d’offres sur-mesure, de bons plans et d’idées originales pour partir en France ou à l’étranger, le temps d’un week-end ou d’un long séjour. Les visiteurs pourront également partir à la découverte de la généalogie et de la philatélie, écouter des concerts sur l’espace animations, rencontrer des auteurs sur l’« espace dédicaces », découvrir des DVD des films et des émissions qui ont marqué l’histoire… Sur les villages « Mes loisirs, mes voyages » et « Culture ».





3 - Prendre soin de sa forme et de sa santé

Le Salon des Seniors lance cette année son « Parcours Prévention Santé ». Dédié à l’information, la prévention et le dépistage, il a pour objectif d’aider les visiteurs à prévenir les conséquences de l’avancée en âge. Rencontrer des professionnels sur leurs stands, sur l’Espace Conseil dédié, suivre des ateliers et des conférences, participer à des initiations sportives gratuites. Sur le village « Être en Forme » et le « Parcours Prévention Santé ».





4 - Se lancer dans la vie associative

Un retraité sur trois est membre d’une association caritative. Le bénévolat est au centre de la vie de beaucoup de seniors actifs qui souhaitent continuer à exercer leurs talents autrement, en étant utiles aux autres ou à une cause qui leur est chère. Le Salon des Seniors est une occasion unique de rencontrer une trentaine d’associations pour faire son choix dans des domaines très variés : santé, insertion, emploi, enfance… Sur le village « Associations ».





5 - Se détendre et se faire plaisir

Des dizaines d’animations gratuites ouvertes à tous pendant les quatre jours pour passer un moment agréable et convivial. De nombreux concerts (dont celui de la Garde Républicaine), des ateliers cuisine, des jeux concours… Les visiteurs pourront participer au casting du concours mannequins seniors amateurs organisé par le salon et à celui du magazine Notre temps. Les candidats s’inscrivent et repartent avec leur photo. A la clé, les gagnants pourront intégrer « Masters », l’agence spécialisée mannequins seniors. Sur la grande scène du salon et sur de nombreux stands.





6 - Réaménager son logement et celui de ses parents

Une fois les enfants partis, on réaménage souvent son logement. On cherche aussi des solutions pour permettre à ses parents de rester chez eux. Les visiteurs pourront rencontrer des résidences services mais aussi des spécialistes des services à la personne et de l’emploi à domicile. Présentation des innovations domotiques et des technologies qui facilitent la vie et améliorent la sécurité dans la « maison témoin du bien vieillir » avec un parcours ludique de quinze mesures simples guidé par des ergothérapeutes. Une initiative du salon réalisée en partenariat avec la CNAV, le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) et Vita Confort (Lapeyre Saint-Gobain). Sur les villages « Mon logement » et « Bien vivre chez moi ».





7 - Tester des innovations en avant-première

Le Salon a sélectionné des start-up qui lancent des produits et des services utiles à tous, dont les seniors. Ces entrepreneurs enthousiastes, souvent très jeunes, viennent tester leurs projets auprès des 50+ dans l’espace « Silver Lab ».















Informations pratiques