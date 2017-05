Accueil familial : 54 heures de formation minimum

Les obligations de formation des accueillants familiaux viennent d'être précisées. Ces familles d'accueil sont agréées par les département et doivent justifier de conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.



Les accueillants doivent suivre une formation initiale et continue ainsi qu'une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental.

Ce dernier doit aussi assurer un suivi social et médicosocial des personnes accueillies.





54 heures de formation

Le cadre juridique de l'accueil familial : l'agrément, le contrat d'accueil (les conditions matérielles et financières de l'accueil), les droits et obligations de l'accueillant familial et des personnes accueillies.

Le rôle de l'accueillant familial, ses responsabilités et ses limites : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et limites de la vie familiale partagée, les conditions de continuité de l'accueil (nuits, WE, vacances), le risque d'épuisement professionnel

Les compétences et connaissances pour accueillir : accompagnements dans les actes de la vie quotidienne (communication, relation, bientraitance, aides à l'hygiène, la toilette, l'habillage, les repas), les types de handicaps, effets du vieillissement, pathologies, risques domestiques, utilisation des aides techniques (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant …).

Co-construction des projets d'accueil personnalisé(intimité, vie affective et sexuelle) jusque la fin de vie

Agrément