Tutelle : Qui sont les majeurs protégés ?

L'union nationale des affaires familiales ) et ses associations départementales (UDAF) qui pilote 147 000 mesures sur les 460 000 exercées par des professionnels, constitue le premier réseau associatif de services mandataires judiciaires à la protection des majeurs en France.

Il publie le rapport 2017 de son Observatoire National des Populations « Majeurs Protégés ».



Ces données pour 100 000 personnes protégées par 61 services mandataires d’UDAF sont différentes de l’ensemble des mesures de protection exercées par le secteur professionnel (services mandataires, mandataires individuels et préposés d’établissements).



Au sein des UDAF, les personnes protégées cumulent plusieurs vulnérabilités : faible patrimoine, faibles revenus, handicaps, inactivité professionnelle, célibat ou veuvage…



Enjeu de politique publique

Cette publication vise à alerter les pouvoirs publics pour mieux prendre en compte les difficultés d’une population vulnérable prise en charge au quotidien par le réseau des UDAF.

Ce rapport confirme la demande de l’UNAF de mettre en place une politique publique pour les majeurs protégés, mieux structurée au sein de l’Etat et avec un pilotage plus affirmé.



Accédez au rapport détaillé de l'UNAF 2017 sur les majeurs protégées