Maison de retraite : musique, école et opéra

La musicothérapeute Pilar Garcia a accompagné une classe de terminale du baccalauréat Soins et services à la personne (ASSP) du lycée Lucie Aubrac de Pantin (93) dans leur projet « Dix mois d’école et d’opéra ». L'enjeu : l'harmonie entre le corps et la voix dans leur future relation aux plus âgés.



Chaque enseignant a abordé ce thème au sein de sa discipline soutenu par la participation des lycéens à des spectacles, visites, activités proposés par l’opéra Bastille à Paris.

La musicothérapeute, Pilar Garcia, a sensibilisé les élèves sur les attitudes bienveillantes à adopter face à une personne âgée ou/ et atteinte d’Alzheimer afin de faciliter la communication et d’obtenir une coopération de l’usager lors des soins ou des aides à la vie quotidienne.



Ils ont appris à apprivoiser leur voix pour mieux la placer et ainsi l’utiliser à bon escient, pour prendre la parole en toute confiance, en classe, en stage, mais également plus tard dans une équipe professionnelle.





Spectacle final

Ce mercredi 29 mars 2017, à la maison de retraite « Les Jardins de Pantin », les résidents ont assisté au spectacle chanté et chorégraphié par ces 30 lycéens en tenues roses et rouges, aux colliers de fleurs assorties, aux accessoires et autres maracas confectionnés pour l’occasion.

Ils avaient choisi un répertoire pour faire plaisir.

Les élèves ont su donner de leur voix, de leur personnalité, de leur spontanéité.

Ils ont appris à dépasser leur timidité, leurs préjugés, leurs peurs, et ont été salués et remerciés par les plus âgés.



Et si ce programme "10 mois d'école et d'opéra" se déployait dans d'autres lycées professionnels ?