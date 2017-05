Mesures et innovation en faveur de l'emploi à domicile

En France, 3,6 millions de personnes emploient à domicile plus d’1,6 million de salariés. L’emploi direct d’une aide à domicile présente des avantages, en termes de choix du salarié et de souplesse notamment, mais apporte aussi son lot de contraintes administratives. Une situation qui pourrait s’améliorer dans les mois qui viennent.



Juste avant le deuxième tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a en effet signé avec la Fédération du particulier employeur (Fepem) le « Contrat d’innovation Emploi & Domicile ».



Il s’y est engagé à maintenir les aides fiscales (crédit d’impôt) et social, mais aussi à mensualiser le crédit d’impôt, ce qui devrait éviter aux particuliers employeurs les avances de trésorerie trop importantes.



Des mesures de simplification y sont également inscrites, notamment pour l’embauche d’un salarié à domicile mais aussi pour utiliser la plateforme Cesu (chèque emploi service universel).



Enfin, les salariés des particuliers employeurs devraient bénéficier d’une politique de formation forte.



A noter également, la sortie fin avril de l’application Cadre de VieS . Disponible sur ordinateur, smartphone et tablette (Apple et Android), elle pour objectif d’aider les particuliers employeurs, et plus particulièrement les personnes âgées, handicapées et les aidants, à bâtir de bonnes relations avec leur aide à domicile.



Elle propose des tests, des mises en situation ; donne des pistes pour gérer les difficultés éventuelles, construire ensemble des règles de vie, savoir faire entendre ses demandes… ; ainsi qu’une liste de ressources pour aller plus loin.



