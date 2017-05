Carte mobilité inclusion, mode d'emploi

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle carte mobilité inclusion (CMI) remplace les anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Qui est concerné ? Comment faire pour se la procurer ? Suivez le guide.



Sécurisée, infalsifiable, la carte mobilité inclusion viendra peu à peu remplacer les cartes existantes, qui restent valables jusqu’à leur date d’expiration si elles en portent une.



Ou plutôt, les cartes mobilité inclusion, puisque la CMI se décline en CMI priorité, CMI invalidité et CMI stationnement.



Attention : pensez à faire les démarches 6 mois avant l'expiration de votre ancienne carte pour recevoir la CMI à temps.





Quelles sont les démarches ?

Pour les bénéficiaires de l’Apa

Pour les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas concernées par l’Apa

du formulaire rempli (à télécharger ici ou à retirer à la MDPH)

d’un certificat médical

d’une copie de votre pièce d’identité ou de votre titre de séjour,

d’un justificatif de domicile.

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir) (Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Elles diffèrent suivant que vous bénéficiiez ou non de l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie).Vous devez retirer, remplir et retourner un imprimé spécifique au service des personnes âgées du Conseil départemental.Si vous n’êtes pas encore bénéficiaire de l’Apa mais que vous en faites la demande, la demande de CMI est incluse dans le dossier de demande d’Apa.Si votre demande est acceptée, vous serez averti par courrier et devrez ensuite adresser une photo à l’Imprimerie nationale. Vous recevrez ensuite votre carte sous 5 jours.: les personnes en Gir 1 ou 2 reçoivent automatiquement la CMI stationnement et la CMI invalidité si elles en font la demande. En revanche, les dossiers sont étudiés individuellement pour les personnes en Gir 3 et 4.La demande de CMI est traitée par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées).Vous devez adresser par courrier ou déposer à l’accueil de la MDPH de votre département un dossier complet composé :Si votre demande est acceptée, vous serez averti par courrier et devrez ensuite adresser une photo à l’Imprimerie nationale. Vous recevrez ensuite votre carte sous 5 jours.