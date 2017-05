Alzjunior, un site pour expliquer la maladie aux enfants

« Papi André est malade. Il était cuisinier et cuisine très bien. Mais maintenant, il laisse tout brûler sur le feu ! Alors, il est venu s’installer avec toute la famille. Et ça, ça change tout, pour tout le monde ! ». Les troubles cognitifs d’un parent peuvent rejaillir sur l’ensemble de ses proches, même les plus jeunes. Pour les aider à mieux le vivre et le comprendre, le site Alzjunior a pour ambition d’expliquer la maladie aux enfants. Alzheimer, même pas peur !



Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, le site a été créé par l’association Lecma-Vaincre Alzheimer.



Ludique, il propose chaque mois une bande dessinée sur un thème en lien avec la maladie, mettant toujours en scène la famille de Papi André, des jeux, des activités à faire entre petits-enfants et grands-parents, les réponses de chercheurs à des questions posées par les enfants…



Mais également des explications concrètes sur la maladie et le fonctionnement du cerveau, des conseils, un glossaire et une courte bibliographie de titres adaptés.



Objectif : « sensibiliser les enfants et les aider à comprendre les changements de comportement de leurs grands-parents, tout en dédramatisant la maladie d’Alzheimer », indique Géraldine Drexel De Buchy, directrice de l’association.



Le site met également à disposition des ressources pour les parents et les enseignants, afin de les aider à aborder le sujet de manière constructive.



Un bel outil pour maintenir le lien intergénérationnel, rassurer les enfants et éclairer leur regard sur leurs proches qui, malgré la maladie, restent leurs grands-parents.