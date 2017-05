Chez Papimamie, un cahier d'activités à partager avec ses petits-enfants

De prime abord, l’idée peut sembler saugrenue, l’objet superflu. Mais à la découverte de Chez Papimamie, le premier cahier de vacances à partager entre grands-parents et petits-enfants, force est de constater que cet objet ludique non-identifié est une réussite.



D’abord, parce que c’est un bel objet. Papier de qualité, mise en page soignée, parti pris graphique moderne : l’Ecole des grands-parents européens, à l’origine de la publication, a réussi à concevoir un cahier d’activité qui donne envie.



Ensuite, parce que le fond n’a rien à envier à la forme. Les activités proposées sont variées, vraiment ludiques et adaptées à leur public, les enfants de 6 à 12 ans et leurs grands-parents.



Bricolages à faire ensemble, activités centrées sur le récit pour mieux se connaître, comme l’interview, le jeu de la vérité ou les objets qui parlent, jeux sportifs pour canaliser l’énergie ou postures de yoga pour retrouver du calme… Le cahier regorge d’idées malines à piocher au fil des vacances, en fonction des envies des petits et des grands.



Le tout complété d’autocollants, de cartes postales à colorier et d’un arbre généalogique à compléter.



De quoi passer de belles vacances à se fabriquer des souvenirs entre générations !



Tiré à 10 000 expemplaires, le cahier d’activités est en vente depuis le 3 mai, en librairie, grande surface ou sur internet. De nouvelles éditions sont prévues à l’occasion des vacances de Noël et de Pâques.



En savoir plus sur l’EGPE (école des grands-parents européens)





Cahier d'activités complices 2017 Chez Papimamie Spécial vacances

Editions 365

3 mai 2017

Broché : 76 pages

Collection : Chez Papimamie