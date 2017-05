Mooc : savoir être aidant

Savoir Être Aidant est une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous pour aborder avec plus de sérénité votre rôle d'aidant. Ce cours en ligne ou MOOC (massive online open course) a été conçu des experts du vieillissement et de l'aide aux aidants.

La plateforme a été développée par deux associations : Futurâge/pôle Charles Foix et Campus urbain Seine Amont. Elle a bénéficié de financements européens (FEDER).



Plusieurs niveaux de formations

Niveau 1 : une vingtaine de vidéos en accès livre traitant des multiples enjeux du vieillissement et de la place des aidants : rôles, missions, réalités.



Niveau 2 : sur inscription sans frais, l'aidant disposera de contenus supplémentaires comme des fiches pratiques, des conseils, des liens vers des sites partenaires... pour se renseigner de manière plus approfondie.



Le niveau 3 en cours de construction, permettra de tester la compréhension des enjeux, des besoins du proche aidé, du rôle. Une certification de la formation est envisagée.



Accédez de manière libre et gratuite à www.savoiretreaidant.fr