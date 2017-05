Bruit au travail : trop, c'est trop !

Fatigue inexpliquée, manque de concentration, humeur changeante … et si c’était le niveau sonore au travail qui était à l’origine de ces maux ? Le point avec Audika, le leader français de l’audition.



Un bruit constant sur le lieu de travail nuit fortement au bien-être du salarié mais aussi à sa qualité de vie de retour à la maison. L’enquête menée par Audika auprès de 1000 actifs français a pour but de comprendre si les nuisances sonores dans l’environnement professionnel peuvent être un enjeu de société.



Et la réponse est clairement oui ! 60 % des actifs interrogés se déclarent exposés au bruit plusieurs heures par jour, avec un effet direct sur la concentration, le stress et le manque de patience. Plus grave, 11 % se disent prêts à changer de métier pour échapper aux nuisances sonores ! Une solution de dernier recours qui interpelle sur la détresse et le sentiment d’être dans une impasse que peuvent éprouver des actifs épuisés.





Selon Audika, le bruit subi à faible teneur sur l’ensemble de la journée, comme dans un open space, est plus nocif qu’un bruit fort et agressif sur une courte période, comme sur un chantier. La législation impose un niveau d’exposition sonore quotidien pour les salariés en entreprise inférieur à 85 décibels, niveau qui peut vite être atteint avec le brouhaha des voix, les bruits extérieurs, la musique en fond sonore, etc.





Les effets de retour à la maison continuent à se faire sentir puisque les actifs exposés au bruit déclarent souffrir chez eux d’une tolérance plus faible au bruit (28%), d’un niveau de fatigue plus élevé (26%) et de troubles du sommeil (22%).





Malgré des effets importants sur leur qualité de travail et de vie, les actifs ont du mal à identifier l’origine de leur mal-être et une personne sur deux exposée au bruit déclare ne pas vouloir agir ! Ils ne sont pas conscients que le niveau sonore sur leur lieu de travail peut expliquer un mal-être général. Et vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, il n’est pas toujours simple de pointer du doigt le volume sonore. Le bruit de fond est perçu comme faisant partie du décor.

Pourtant des solutions existent, comme le dépistage auditif en entreprise par un audioprothésiste, la mesure du volume sonore journalier une fois par an, l’instauration de journées de télétravail ou encore la distribution de bouchons d’oreilles adaptés à l’environnement professionnel. Si vous êtes concerné, ne baissez pas les bras, protégez vos oreilles !