Edito : Se rencontrer entre générations, visiter et tester des solutions pour bien vieillir

La fête des voisins ce 19 mai, les salons professionnels et des seniors cette semaine, les initiatives continuent de se multiplier sur les territoires pour valoriser l'intergénération, le vivre ensemble, à tous les âges, sans les mettre sous cloche ni les uns, ni les autres.



Cette fête des voisins c'est aussi l'occasion de valoriser les savoirs, les compétences de toutes les générations. Les plus anciens retrouvent des forces et de la confiance en eux pour aller partager leurs savoirs. Les plus jeunes partagent leurs cultures urbaines, sous toutes ses formes. Les start up mobilisent les technologies au Silver Eco Show.



La fête des voisins c'est aussi "maisons de retraite en fête". Des résidences, des maisons qui s'ouvrent aux visites, aux regards sur ces lieux de vie si décriés mais où il faut parfois se résigner d'entrer, quand le besoin d'aide continue l'exige. Ces journées de fête permettront à certains de se décider à tester ces hébergements, pour quelques jours, pour l'été (quand les enfants, les proches partiront en congés).

Ces fêtes sont l'occasion de découvrir la vie quotidienne au sein de ces maisons, de rencontrer ces professionnels, de découvrir leurs métiers très forts, très humains et très complexes (alliant savoir-être, savoir-faire et technologies aussi comme le déploiement de robots relationnels, de téléprésence). Voir cette semaine cette sortie en patinoire pour des résidents qui n'ont jamais chaussé de patins à glace ! Voir aussi ce très sympathique concours de grimaces !



C'est aussi l'occasion de rencontrer des voisins qui aident un proche au quotidien et qui ont surement des idées, des informations à partager. Une nouvelle plateforme de formation en ligne vient de s'ouvrir pour ces proches aidants. L'occasion de mieux connaître les aides, les droits au répit, les congés dédiés.



Belle fête des voisins intergénérationnelle à tous !