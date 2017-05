Fête des voisins : en résidences et maisons de retraite aussi

La fête des voisins, ce 19 mai, s'étend à toutes les générations, tout au long de l'année avec Voisins solidaires, et aussi en maisons de retraite médicalisées ou non.



Tous voisins, tous solidaires

Résidences et Maisons de retraite en fête, c'est l'occasion de visites, de rencontres intergénérationnelles (voisins, familles, écoles) et de valorisation des professionnels et des métiers.



Pour sa sixième édition, "maisons de retraite en fête" veut dépasser les 400 structures mobilisées. Le Synerpa, syndicat des établissements pour personnes âgées dépendantes privés commerciaux, proposent à ses adhérents de participer à un concours photos "Souvenirs d'aujourd'hui" en invitant les résidents à prendre la pose comme il y a quelques années.



En direct des régions

A Sin-le-Noble dans le Nord, la résidence sociale du Parc labellisée "Les Maisons de Marianne" s'est engagée à l'occasion de la fête des voisins dans le projet "Compte sur Moi" qui vise à valoriser l’entraide entre voisins. Partant du fait qu'il faut avoir confiance en soi pour aller vers les autres, les habitants ont bénéficié d'ateliers de relooking coiffure et vestimentaire, de massages, de soins esthétiques, d'ateliers sportifs…



Une fois prêts, les seniors sont allés proposer leur aide aux voisins plus jeunes. "Lors de l’atelier de bilan de compétences, nous nous sommes penchés sur les savoir-être, les savoir-faire, les passions ou encore les expériences professionnelles de chacun, nous permettant ainsi de constituer une bibliothèque de services. Beaucoup d’entre eux doutaient de leur capacité à apporter leurs compétences pour aider un voisin. Mais suite aux deux heures d’ateliers, pas moins de 15 propositions de services ont été répertoriées par les seniors !" explique Christel Brunet, coordinatrice "Les Maisons de Marianne". Les sessions "coup de mains" entre seniors et actifs sont déjà programmées.