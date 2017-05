Un concours plein d'humour !

Quoi de mieux que de rire ensemble pour créer des liens ? Durant le mois de l’humour, la médiathèque de Belz (Morbihan) organisait avec l’école Per Jakez Helias et l’Ehpad Villa Océane un concours pas comme les autres…



Ce fut un beau succès, rapporte le Télégramme de Brest. Des personnes de tous âges ont accepté de participer au concours de grimaces qui se tenait à la médiathèque le Passe-Temps le mois dernier, sur le thème "Je te tiens par la barbichette".



Un moment de rire et de convivialité capturé par les photographes de l’association locale de photographie Cetavoir, qui en tiré une belle série de portraits.



Les abonnés de la médiathèque étaient ensuite invités à voter pour leur grimace préférée. Une centaine de bulletins dépouillés plus tard, le verdict est tombé : c’est Marie, 90 ans, Raphaël, 10 ans et Loez, bébé lecteur, qui remportent le concours.



L’exposition photo est désormais accrochée à la maison de retraite.