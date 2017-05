Salon des seniors à Paris : la santé et la prévention à l'honneur

Le Salon des Seniors 2017 se tiendra du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017, à Paris, Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3. Quatre jours pour se former, s'informer, se faire plaisir.



Droits à la retraite, voyages, loisir, forme, vie associative, aménagement du logement (le sien et celui de son parent plus âgé) : 200 exposants, 60 activités et 70 conférences donneront à voir, à entendre des conseils pour bien vieillir.



Autonomie, santé, accompagnement quotidien, vous pourrez aussi tester les produits et services de jeunes pousses, de start-up.



Nous rencontrer

L'occasion de nous rencontrer à l'occasion de deux conférences animées par Annie de Vivie :

- Samedi 20 mai à 12H20, salle John Fitzgerard Kennedy, sur les habitats innovants, du domicile à la maison de retraite

- Dimanche 21 mai à 14H10, salle John Fitzgerard Kennedy, "Comment aider son proche au quotidien"