A lire : Mémoire pleine, de Christine Decroocq

Et si la perte de mémoire causée par la maladie d’Alzheimer n’était pas une fatalité ? Par ce postulat démarre le premier ouvrage de Christine Decroocq, un roman d’anticipation qui soulève de nombreuses questions.



Pour Cyril Liénard, la maladie de sa mère la condamne à vivre sur « une île hostile et brumeuse » : que ne ferait-il pas pour la guérir !



Justement, son ami d’enfance, le neurologue Pascal Frémont, a mis en place un nouveau protocole qui permet de réinjecter les souvenirs dans le cerveau des personnes malades. Un traitement miracle encore au stade des essais cliniques, mais Cyril convainc son ami de faire de sa propre mère le « cas numéro 3 ».



Clotilde Liénard va-t-elle recouvrer la mémoire correctement ? Comment cette femme va-t-elle réagir en apprenant sa maladie ? Et la mort de son mari, survenue un peu plus tôt ?



Pour le docteur Frémont, « parfois il vaut mieux ne pas savoir. Ne pas savoir que la vie est sur le point de s’achever. Ne pas savoir si on a fait ou non les bons choix. Ne pas savoir si c’est raté ou réussi. »



Va-t-elle se reconnaître, quand elle verra dans le miroir une femme âgée 70 ans, qui a perdu une bonne partie de son autonomie suite à sa maladie ? Et surtout, comment faire le tri dans tous les souvenirs, les bons et les mauvais, les réels et les imaginaires…



Bien sûr, tout ne se déroule pas comme prévu. L’auteure interroge ainsi notre rapport à nos souvenirs, à ce qui fait notre être. Elle pointe aussi les limites de la technologie, l’intrusion de tiers dans les souvenirs, la vie privée d’une femme qui n’en demandait pas tant.



Un roman court et dense, qui donne à réflechir.





Mémoire pleine

par Amalthée

€13,00

Broché: 144 pages

Editeur : Amalthée (15 février 2017)