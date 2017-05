Quelles solutions pour éviter qu'une personne âgée ne mange seule ?

La question de notre lectrice

La réponse d'Agevillage

Ma sœur, veuve, se fait porter les repas à domicile. Existe-t-il d’autres formules pour qu’elle ne prenne pas tous ses repas toute seule ?Une personne âgée peut être admise dans lesqui servent des repas équilibrés à prix modérés aux seniors de plus de 65 ans.Votre sœur peut bénéficier de la prise en charge partielle ou totale des repas pris dans les restaurants foyers au titre de l'aide sociale, si ses ressources sont inférieures à 801 € mensuels pour une personne seule (au 1avril 2016), et si son état de santé ne lui permet pas de la cuisine ni les courses.Pour toute information et faire la demande, il faut s’adresser :- soit au centre communal d'action sociale (CCAS),- soit à l'assistant sociale du secteur,- soit au conseil départemental.Certains établissements d'accueil pour personnes âgées, comme les, qui sont principalement dédiées au seniors autonomomes, ouvrent leur restaurant le midi aux personnes de l'extérieur : peut-être est-ce le cas d'une résidence près de chez votre soeur ?Dans tous les cas, le, centre local d'information et de coordination, le plus proche de son domicile pourra vous donner des pistes, des solutions locales.