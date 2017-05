Salariés aidants : un nouveau guide pour les entreprises

"Il y a plus de salariés qui aident un parent âgé que de salariés parent d'enfants en bas âge." La révolution de la longévité touche aujourd'hui les entreprises affirmait déjà en 2013 Michèle Delaunay alors ministre des personnes âgées, à l'occasion de la Journée Nationale des Aidants le 6 octobre.

L'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et l'Union nationale des associations familiales (UNAF) proposent un nouveau guide à destination des entreprises dont leurs salariés qui aident un parent âgé qui se fragilisent, un enfant handicapé, un proche atteint d'une pathologie.



Une bande dessinée met en scène Séverine et Mathieu qui accompagnent au quotidien elle, sa maman qui se fragilise, et lui un fils handicapé.

On s'amuse des réactions des collègues qui critiquent les absences, les coups de fils personnels, les coûts de stress de ces deux collègues, visiblement très accaparés par leur vie personnelle d'aidant... sans beaucoup de reconnaissance ni de soutien... du moins au début !



En effet ces salariés se taisent. Ils craignent pour leur réputation, leur évolution de carrière (15% disent avoir été pénalisés). Alzheimer notament serait une maladie que l'on préfère taire de peur qu'elle ne nous contamine et nuise à notre image dans l'entreprise.



Suivi administratif, organisation des soins quotidiens, accompagnement à la vie sociale, gestion du budget, coordination, vigilance, veille, soutien psychologique, communication, activités domestiques… la BD met en scène les réalités quotidiennes de ces salariés aidants qui vivent souvent à plus de 200 km de leur proche.



Ce guide met aussi en avant les dernières avancées législatives autour des congés destinés aux proches aidants, tous ces accords d'entreprises, ces services ouverts aux salariés aidants et valorisés dans le Prix Entreprises Salariés Aidants*, ces rencontres ou cafés des aidants® qui permettent de se poser, de partager et d'imaginer de nouvelles solutions pratiques.



Les salariés-aidants ont besoin de reconnaissance de leurs managers, d'appuis, d'informations pratiques, de soutiens pour concilier leur vie professionnelle, leur vie personnelle et leur vie de proche aidant.



En retour, ces salariés-aidants vont aussi apporter leurs expériences, leurs connaissances, leurs compétences déployés dans cette aide : psychologie, organisations de situations complexes, budgets...



Téléchargez la Bande dessinée de l'Orse et l'Unaf "Les entreprises et leurs salariés aidants familiaux"

Ainsi que le Guide complet de 73 pages.





*voir l'application MonAgevillage notamment pour proposer des informations personnalisées, ciblées, géolocalisées aux aidants salariés.