Fin de vie : un guide fonctionnel et pratique pour une fin de vie éclairée

Les droits des personnes en fin de vie sont encore mal connus, de même que les ressources, les professionnels qui peuvent les accompagner. Le guide « La personne âgée en fin de vie à domicile : l’accompagner dans ses choix » a pour ambition de donner aux personnes concernées comme à leurs proches et leurs aidants toutes les informations utiles pour traverser plus sereinement cette dernière étape de la vie.



Fonctionnel et clair, le guide se décompose en quatre grands thèmes (voir sommaire détaillé en fin d’article) :



Je suis en fin de vie, quels sont mes droits ?

Par qui et comment être accompagné ?

Mon proche est en fin de vie

Après le décès

Sommaire détaillé

A chaque fois, ses auteurs donnent deset répondent à de nombreuses questions, tout en donnant les renseignements nécessaires : que dit la loi sur tel sujet, à qui faut-il s'adresser pour faire valoir ses droits , comment faire les démarches…En annexe, une fiche répertorie tous les contacts utiles, deux autres permettent de désigner sa personne de confiance et de rédiger ses directives anticipées Rédigés par des professionnels (aide-soignant, infirmiers, médecins, responsables de centres locaux de coordination et d'intégration - Clic), le guide est disponible gratuitement auprès de Passerelles domicile , un groupement de services de soins infirmiers et services d'aide à domicile parisiens.Je peux désigner une personne de confiance - Je peux exprimer mes directives anticipées - Je peux être soulagé de ma souffrance - Je peux être informé et accéder à mon dossier médical - Je peux refuser un traitement - Je peux refuser une obstination déraisonnable - Je peux donner mon corps à la science ou faire un don d'organesL'accompagnement médical et paramédical - L'accompagnement et le soutiens au quotidien - Les aides financièresJ'ai besoin de temps pour accompagner mon proche mais je travaille - J'ai besoin de répit, de soutien et de conseilsLes démarches à effectuer au moment du décès - Les démarches à effectuer après le décès - L'aidant face au deuilFormulaire personne de confiance - Formulaire directives anticipées - Numéros, sites utiles, lieux d'information