Services à domicile associatifs : plus de 4000 postes à pourvoir

Les associations de services à la personne recrutent.

Elles ont décidé de mutualiser leurs forces dans une seule et même plateforme de recrutement en ligne pour pourvoir à plus de 4000 postes partout en France.



Employé à domicile, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique, aide-soignant, infirmier, responsable de secteur, technicien de l'intervention sociale et familiale : vous pouvez déposer votre CV et découvrir les offres des services associatifs sur tous les départements.



Mettons du coeur à l'emploi

La campagne se déroule du 15 mai au 16 juin et vise à valoriser ces métiers centrés sur la relation humaine, de proximité.

Voir la vidéo sur ces métiers.



Accédez au site www.coeur-emplois.fr