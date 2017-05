Citoyenneté : voter en maison de retraite, c'est possible !

Même lorsqu’ils vivent en maison de retraite (Ehpad), même s’ils font l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle), nos aînés restent des citoyens, et ont à ce titre le droit d’exercer leurs droits civiques, et notamment le droit de vote. Mais comment aider les plus âgés, les plus fragiles à se rendre aux urnes ? Réponses avec l’Ehpad Dins Lou Pelou, à Cussac (87).



Pour voter en toute connaissance de cause, il est indispensable d’être informés, de pouvoir lire et comparer les programmes des différents candidats.



Pour l’élection présidentiel, l’équipe d’animation de Dins Lou Pelou a tout d’abord organisé un café débat, qui a réuni de nombreux résidents.



L’occasion de faire connaissance avec les candidats et leurs propositions, mais aussi d’exprimer ses priorités. Ainsi, certains ont pris la parole et formulé leurs propres projets, en faveur des retraités, des personnes âgées, des enfants, pour lutter contre la pauvreté… (voir encadré).



Pour prendre le temps de faire son choix, l’équipe a ensuite mis à disposition les différentes professions de foi, mais a surtout conçu et affiché un comparateur de programmes, pour repérer en un coup d’œil les positions de chacun sur l’Europe, la fin de vie, la politique agricole commune, la loi travail…





Faciliter le scrutin

Tous les autres ont pu être accompagnés pour se rendre aux différents bureaux de vote où ils étaient inscrits.

Un bel exemple de démocratie, qui se poursuivra bien entendu pour les législatives.



Moi, si j’étais Président…



... je ferais en sorte que les pensions de retraite des conjoints décédés soient en totalité reversées au compagnon

... je réinstaurerais le service militaire pour au moins 6 mois

... je développerais l'apprentissage

... je mettrais tout le monde au travail

... je voudrais que les enfants ne soient plus abandonnés

... j'annulerais les dépassements d'honoraires qui sont à la charge des patients

... je garderais l'espace Schengen pour que les jeunes puissent circuler librement en Europe

... je ferais moins payer les pauvres

... j'aiderais les familles avec des enfants qui font des études grâce à une bourse

... j'ouvrirais plus de maison de retraite

... je ne ferais rien du tout car c'est trop compliqué

... je maintiendrais l'ISF

... j'augmenterais les retraites en fonction du coût de la vie

... je voudrais que les agriculteurs aient du matériel adapté à leur travail

... je voudrais que les agriculteurs adaptent leurs prix en fonction de leurs productions

... j'aiderais à financer les hébergements en Ehpad et je payerais mieux le personnel

... je prendrais plus d'argent aux riches

... je voudrais qu'il n'y ait plus de pauvres et plus de guerres

... j'interdirais le cannabis et l'alcool

... je maintiendrais la sécurité sociale

... je ferais prendre en charge la totalité des frais médicaux à 50 % par la sécurité sociale et à 50 % par la mutuelle

... je voudrais que les enfants soient moins livrés à eux-mêmes





En amont des deux tours, la gendarmerie s’est rendue à l’Ehpad pour récolter lesde tous ceux qui ne pouvaient plus se déplacer mais qui tenaient malgré tout à accomplir leur devoir citoyen, à s’exprimer.