Maison de retraite en fête : un beau succès pour la 6ème édition

Misson accomplie : pour sa sixième édition, l’opération Maison de retraite en fête s’était donné pour objectif de dépasser les 400 participants. Et c’est chose faite puisque 450 établissements ont ouvert le 19 mai leurs portes aux voisins, familles, écoles et associations de leur quartier. Retour sur l’événement.

Une imposante incarnation du printemps qui fascine

petits et grands... L’occasion d’échanger pour mieux se connaître ! A la maison de retraite Vuidet, à La Capelle (02), des ballons aux couleurs de l’événement Quoi de plus agréable d’une danse pour faire connaissance ? Le bal de la Résidence du Château de Cosnac (19)



Partager un verre ou un pas de danse, assister à un spectacle ou tout simplement échanger entre jeunes et moins jeunes, professionnels et voisins… la déclinaison de la fête des voisins en maison de retraite est tout aussi conviviale que l’originale.Ce sixième rendez-vous s’est enrichi d’un grand concours photos, où les résidents sont invités à prendre la pose pour faire gagner à leur établissement un appareil photo numérique et recevoir eux-mêmes un cadre numérique pour égayer leur chambre.Plusieurs dizaines de participations ont d’ores et déjà été envoyées, pour un verdict le 30 mai.En attendant, quelques souvenirs de la fête :