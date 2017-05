Pratique : comment refaire son carnet de santé ?

Selon une étude récente, 6 personnes âgées de plus de 50 ans sur 10 n’ont plus de carnet de santé. Un document pourtant fort utile pour un suivi médical de qualité. Est-il possible de refaire son carnet de santé ? Si oui, comment ? Réponse dans ce dossier.





A quoi sert le carnet de santé ?

Comment se procurer un nouveau carnet de santé ?

opter pour un carnet de vaccination, disponible gratuitement auprès des professionnels de santé. Mais comme son nom l’indique, vous ne pourrez y faire porter que les informations qui concernent vos vaccins.

demander à votre pharmacien un carnet de santé pour adultes. Moins complet qu’un carnet de santé « officiel », il contient tout de même une quarantaine de pages pour répertorier les opérations chirurgicales subies, les traitements, les vaccins, le groupe sanguin… Vous pouvez en faire la demande gratuitement dans une pharmacie du réseau Giropharm, à l’origine de cette initiative.

Comment retrouver les informations ?

Utile aux médecins comme aux patients, le carnet de santé permet de retrouver facilement les antécédents médicaux, mais aussi de vérifier les traitements en cours, les mesures (taille, poids, tension…) et de suivre de près la vaccination.Ce n’est pas possible après 18 ans (pour les enfants, il suffit de s’adresser à la PMI - centre de protection maternelle et infantile).Mais des alternatives existent :Autre option, l’achat d’un logiciel de santé, comme Carnet de santé de Poinka , qui coûte une dizaine d’euros (la version de démonstration est gratuite).Vous pouvez commencer par vous adresser à votreIl faudra peut-être, aussi, demander à consulter votre, si vous avez changé de médecin, que vous avez déménagé, que vous vous êtes fait opérer…Dans ce cas, il faudra faire uneà chaque praticien et/ou chaque établissement, qui sont tenus par la loi de vous laisser consulter votre dossier, sous huit jours s’il a moins de 5 ans, dans un délai de deux mois s’il est plus ancien.La consultation sur place est gratuite mais l’envoi de copies peut vous être facturé (frais de reproduction et d’envoi).A noter : les établissements, publics comme privés, doivent conserver les dossiers pendant 20 ans minimum.