Chutes : prendre soin de ses pieds

Plus de deux millions de chutes par an entrainent 9000 décès chez les plus de 65 ans sans compter les 500 000 hospitalisations en urgence.



L’activité physique, l’adaptation du logement, en passant par la nutrition, la bonne prise des médicaments, la vérification des lunettes et des appareils auditifs, font partie des actions de prévention qui se déploient partout sur les territoires (avec les caisses de retraite notamment, les groupes de protection sociale, les collectivités locales).

Mais marcher, vivre debout demande de s'occuper de ses pieds.





Tester la fragilité et les risques de chute

Le TUG (Timed Up and Go) : se lever d’une chaise, marcher 3 mètres, tourner, venir sur rasseoir sans aide. Le déficit de mobilité commence à partir de 14 secondes et devient important au-delà de 29 secondes.

Le test unipodal : se tenir sur une jambe, puis l’autre le plus longtemps possible. En deçà de 5 secondes de maintien, le risque de chute est réel.

S'occuper de ses pieds

Exercices de renforcement musculaire des pieds et des chevilles

mettez-vous pieds nus, posez un tissus léger sous la plante des pieds et tirez le vers vous en recroquevillant les orteils. Avec le temps lestez le tissus avec une chaussure par exemple.

fléchissez le haut du pieds 6 à 10 fois, décoller un talon à la fois comme pour enfoncer les orteils dans le sol une dizaine de fois

assouplissez vos chevilles en faisant des cercles avec chaque pieds

faites rouler une balle de tennis, un petit bâton sous la plante du pied pour stimuler la proprioception.

debout jambe écartée de la largeur des épaules, basculer sur une jambe puis l’autre

sur le sol, installez des chaussettes rembourrées de tissus, de carrés de moquette, de morceaux de bois : marcher dessus et observer les sensations

marchez sur différents sols, plus ou moins inclinés, bosselés.

Voici deux tests faciles pour repérer si la fragilité s'aggrave :Une bonne hygiène de ses pieds, bien se chausser ne permet pas toujours d'éviter les cors, le durillon, l'ongle incarné, l'hallus valgus, les mycoses. Le médecin traitant vous orientera vers le podologue pour solutionner ces maux mais aussi tester l'équilibre et peut-être s'équiper (semelles).On pense aux exercices qui renforcent la force musculaires des jambes, des bras mais des pieds, on y pense moins.Parmi les exercices de musculation à réaliser régulièrement, voici ceux qui sont proposés dans le livre " Prévention des chutes des personnes âgées en institution de Jacques Choque aux éditions Lamarre " :Et enfin massez vos pieds à l’aide des pouces.