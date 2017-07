L'Ethique, la réflexion sur le prendre soin pour tous : 1er magazine de l'Espace Ethique Ile-de-France

Rendre la ville plus accueillante pour tous, appréhender la vulnérabilité, les informations médicales, les technologies et le secret médical... ce nouveau magazine de l'Espace Ethique Ile de France s'adresse à tous les publics pour croiser les regards sur l'accompagnement de la maladie, de l'autonomie et du soin.





L'éthique d'en bas, l'art du dialogue

Emmené par le profeseur Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique de la région Ile-de-France, ce magazine a pour vocation de présenter de manière vivante les grands enjeux éthiques, les initiatives de terrain, et plus globalement la vie de la réflexion éthique autour des questions sur la santé, le soin et l'accompagnement.À travers des interviews, des reportages, il éclaire les personnes fragilisées, les proches aidants, les professionnels sur des questions éthiques concernant le prendre soin quotidien.Le professeur d'histoire de la médecine Armelle Debru travaille le sens des mots. Elle éclaire ici la vulnérabilité. Devenir vulnérable est difficile, dérangeant. Pour palier cet état on va mobiliser "le soin de soi et des autres avec soi, avec le temps et la patience, le respect et la confiance. Aucune "mesure" pour forte qu'elle soit ne s'en dispense".Consultez en ligne ce premier magazine de l'Espace Ethique Ile de France.

Il peut être envoyé à des structures professionnelles "ambassadrices" si elles renseignent un questionnaire en ligne . Il interroge notamment sur l'organisation d'un espace de réflexion éthique en son sein.