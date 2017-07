Atelier d'écriture pour rêver, voyager, communiquer

Relayer ses réflexions, se poser, mettre en mot des sensations, donner aux autres et à soi-même, transmettre... En tant qu'aidant, aidé, même si l'on n'a jamais écrit, participer à un atelier d'écriture propose un cadre qui soutient, stimule et invite à se libérer en créant, en écrivant.



A côté de l'art-thérapie, les ateliers d'écriture offrent un nouvel espace de créativité

Dans son livre "Ateliers d'écriture pour seniors" aux éditions Chronique sociale, la comédienne et professeur de théâtre Dominique Mégrier dispense des conseils et activités pour préparer, animer et aussi évaluer un atelier.



Qu'ils s'appellent atelier mémoire, atelier création... l'enjeu est de ces ateliers d'écriture est de favoriser l'expression, d'aider à oser écrire, en s'appuyant notamment sur le groupe constitué au sein des ateliers réguliers.

Il ne s'agit pas de chercher à être publié mais de trouver un moyen de communication, d'échanges, une source de connaissances.

"L'écriture sert à partager avec les autres, avec soi-même" explique l'auteur. Elle permet de révéler des expériences réelles ou imaginaires en jouant avec la syntaxe, le champ lexical, la grammaire.

Elle cite Rimbaud est estime que l'écriture est une expérience intérieure parfois douloureuse mais toujours libératrice.



Ecrire pour dire, écrire pour se dire (titre d'un autre livre de Dominique Mégrier)

Destinée autant aux seniors qu'aux proches aidants, l'écriture stimule les fonctions cognitives. Le plaisir s'appuie sur des jeux, des activités, le groupe (même si 'on peut écrire seul), qui petit à petit lèvent les blocages, renforcent la confiance en soi, la liberté de créer encore et toujours quel que soit l'âge, la maladie, le handicap.



Des jeux littéraires vont aider à se lancer

Ecrire des listes pour apprendre à se connaître (ma vie, mes goûts, mes rêves, mes souvenirs, mes premières fois), pour prendre soin de soi (écrire ses repères, ses émotions, ses appréhensions), listes des plaisirs petits et grands...

L'ouvrage propose de jouer avec les mots, les adverbes, les poètes, les rimes, les formes d'écritures...



L'atelier d'écriture pourra avoir une suite.

Il peut passionné le participant qui s'inscrira à un stage. Les productions, les écrits pourront devenir livre, spectacle où les textes seront mis en scène, lus, chantés...



Un seul mot d'autre : oser se lancer, écrire, réécrire et continuer !



Ateliers d'écriture pour seniors

Ecriture mémoire, écrire en groupe, écrire seul

Dominique Mégrier

Editions Chronique Sociale