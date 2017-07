Trophées Silver Economy et Bourse Charles Foix : des solutions récompensées pour faciliter la vie des seniors et des aidants

Business France a remis début juillet ses 3èmes Trophée de la Silver Economy pour valoriser les entreprises les plus innovantes, moteurs du bien vieillir. La Bourse Charles Foix a, quant à elle, remis 45 000 euros à des start-up qui consacrent leur activité au service des seniors et des aidants.



La sélection de Business France s'est effectuée parmi les entreprises de la Silver Economie ayant un intérêt pour l’international. Ces PME et startups proposent des produits, solutions et technologies pour les séniors et leurs proches aidants.

Ces produits, objets connectés et services accompagnent le maintien à domicile, l'assistance à l'autonomie, la vie en EHPAD (Etablissement pour personnes âgées dépendantes), mais aussi le lien social, la stimulation sensorielle, la E-santé (télémédecine), la nutrition, le bien-être et la mobilité.

Les lauréat 2017 de Business France

Cleanis et ses produits pour l'hygiène quotidienne, sans rincage.

Life Design Sonore avec New'ee qui vise à diffuser des contenus audio au travers de nombreux mobiliers ou parois, sans câblage ni installation fastidieuse.

Link Care Services et son dispositif Selp pour prévenir les chutes, la géolocalisation

Famileo : la gazette personnalisée issue d'une application en ligne qui maintient le lien entre la famille et les proches (utilisateurs des technologies) avec la personne âgée fragilisée vivant à son domicile ou en EHPAD.

Lauréat 2017 de la Bourse Charles Foix