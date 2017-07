Plaisir des jardins : connaissez-vous l'hortithérapie ?

C'est l'été. L'occasion de profiter des jardins fleuris, des potagers prolifiques, à l'abris du soleil, sous les arbres ou les tonnelles.

"Un jardin même tout petit c'est la porte du paradis" titre l'association Jardins et Santé qui milite pour le développement des jardins thérapeutiques dans toutes les structures de santé.

Après les jardins thérapeutiques justement, voici l'hortithérapie.

A domicile aussi



Initiatives à déployer en France

Elle intègre les activités horticoles et de jardinage dans un processus de soin, d’éducation, de lutte contre la maladie ou l’exclusion. Elle vient stimuler le corps, l’intellect, le psychisme, le mental, en sollicitant les 5 sens :Le toucher est activé par les activités de jardinage (toucher la terre, l'eau, les plantes, les fleurs, les instruments ...)L’ouïe est sollicitée par la vie du jardin : le bruissement du vent dans les végétaux, l’eau qui ruisselle, le chant des oiseaux…L’odorat se développe au contact des parfums des fleurs, des plantes, de la terre humide…La vue est sens cesse sollicitée avec l’évolution constante, jour après jour, des plantes, des couleurs, des formes…Enfin le goût est mobilisé avec la dégustation des plantes comestibles.L'hortithérapie est une pratique pluridisciplinaire qui mobilise à domicile et surtout en institution les ergothérapeutes, psychologues, psychiatres, jardiniers, soignants autour des envies et potentiels des personnes malades, fragilisées.Les proches aidants, les familles viennent aussi participer aux projets thérapeutiques en éclairant les professionnels sur l'histoire de vie, les envies, les hobbys, les peurs, les phobies aussi des personnes accompagnées.Un balcon, une terrasse, un jardin d'intérieur, juste une jardinière ou un pot... les astuces et l'imagination ne manquent pas pour permettre de toucher la terre un peu partout. Partout ont peut organiser des ateliers qui vont allier plaisir, travail, découverte, satisfaction de la récolte.

L'hortithérapie anglo-saxonne s'enrichit des nombreuses réflexions orientales autour de l’eau, le feu, la terre, l’espace...

A côté de l'association "Jardins et santé", l'association "Belles plantes" réhabilitent les espaces verts au sein d'ensembles hospitaliers.

De son côté l'écrivain chercheur Jérôme Pellissier a réalisé un ouvrage dense et professionnel pour favoriser le déploiement de l'hortithérapie dans les structures d'aide et de soins.





Impacts favorables du jardinage et des jardins pour la santé

Baisse de l'agressivité, développement de la participation, de la vie sociale, les études sur l'impact des jardins thérapeutiques, de l'hortithérapie sur la santé des personnes malades, fragilisées, sur le bien-être des proches et des professionnels aussi, mériteraient d'être renforcées pour en assurer des financements pérennes.

"Les plantes sont une source inépuisable de stimulations sensorielles" insiste le docteur Denis Richard, chef de service à l'Hôpital Henri-Laborit de Poitiers dans son livre "Quand jardiner soigne : Initiation pratique aux jardins thérapeutiques".

"Jardiner ainsi est susceptible de prévenir l’émergence de certains troubles ou d’une dépendance, d’infléchir le cours de certaines pathologies (neurologiques, psychiatriques), d’améliorer les conditions de vie. Quand on jardine, on laisse son esprit vagabonder, on récupère, comme une forme de méditation...".

Plante-et-cite.fr est un centre ressources qui partage les résultats comme cette étude néerlandaise de 2003 qui s'est appuyée sur l'état de santé de plus de 10.000 personnes et a montré que les personnes habitants près des espaces verts étaient en meilleure condition physique que les autres. La proximité d'un espace vert réduit considérablement le stress et l'anxiété des personnes aux alentours.