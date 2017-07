Côtes d'Armor : l'UDAF et l'ADMR se coordonnent autour des personnes sous tutelle

L'union départemental des associations familiales des Côtes d'Armor (UDAF 22) et l'Association du service à domicile ADMR locale se sont rapprochées pour améliorer l'accompagnement des personnes sous tutelle.



L'UDAF 22 gère 380 tutelles, 590 curatelles renforcées, 53 curatelles simples, 14 sauvegardes de justice et 7 mandats.

Elle propose aussi un service d’aide aux tuteurs familiaux, un Point Info Famille.

L'ADMR intervient au domicile des personnes protégées et propose des services d'aides à la vie quotidienne, en lien avec les aidants familiaux notamment.



Ces deux structures ont signé une convention pour "favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et d’accompagnement du public".



Une fiche navette qui permet de recenser les informations nécessaires à la mise en place des interventions, a été construite et diffusée aux professionnels des deux services.



Attentes, besoins, contacts des proches, planning des interventions, facturation, paiement... les liens ne sont pas aisés entre les services gestionnaires de la tutelle d'un parent et les prestataires d'aide à domicile.

Des outils d'information papier, en ligne, sont de plus en plus nécessaires, d'autant que les proches sont en moyenne éloignés de 226 km.