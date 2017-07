Santé : des chutes sous-estimées

En 2010, 85 % des recours aux urgences pour accident de la vie courante chez les 65 ans et plus étaient dus à une chute. De plus en plus fréquentes avec l’avancées en âge, elles touchent des milliers de personnes âgées chaque année, avec souvent des conséquences graves : il est essentiel de tout mettre en œuvre pour les prévenir.



Près de 10 000 décès en 2013, plus de 68 000 hospitalisations en 2014… L’institut national Santé publique France dresse un sombre tableau des conséquences d’une chute chez les personnes âgées de plus de 65 ans.



Les chutes ont en effet des risques graves passé un certain âge et constituent un vrai problème de santé publique. Pour mieux en connaître les causes, et ainsi mieux les prévenir, de nouvelles enquêtes sont programmées dans les mois qui viennent.





Mais il est d’ores et déjà possible d’agir :



en aménagement son logement et en supprimant tout ce qui pourrait causer une chute : fils qui traînent, tapis qui glissent, placards trop hauts qui demande l’usage d’un escabeau….

en pratiquant une activité physique pour maintenir ses capacités musculaires et renforcer son équilibre.

en privilégiant une alimentation riche en calcium, mais aussi en vitamine D et en protéines pour éviter l’ostéoporose.

en s’intéressant de près à ses ordonnances : de nombreux médicaments peuvent causer des pertes d’équilibre ou des malaises, n’hésitez pas à demander conseil au médecin ou au pharmacien.

en prenant soin de ses pieds : des pieds en bonne santé, habillés de chaussures adaptées (avec une semelle si nécessaire) sont des remparts efficaces contre les chutes.

Une activité qui doit rester un moment de plaisir, que l’on pratique chez soi, à l’extérieur avec d’autres personnes âgées, ou pourquoi pas en binôme aidant/aidé D’autant qu’après 75 ans, le corps éprouve plus de difficultés à évacuer les médicaments : leur effet est renforcé.