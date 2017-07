La carte mobilité inclusion enfin disponible

Alors qu’elles auraient dues être attribuées dès le mois de janvier, la nouvelle carte mobilité inclusion (CMI) a finalement été mise en service le 1er juillet.



Avec plus de six mois de retard, les premières cartes mobilité inclusion ont enfin été délivrées il y a quelques jours à Paris, mais aussi dans le Nord et les Pyrénées-Orientales.



Destinée à remplacer les anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement, la CMI et ses trois déclinaisons - CMI priorité, CMI invalidité et CMI stationnement - a été conçue pour être plus sûre.



Les personnes âgées bénéficiaires de l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie) doivent en faire la demande auprès du Conseil départemental, les autres auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).



Pour être sûr de la disponibilité de la carte dans votre département, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’une ou l’autre de ces deux structures.



En attendant de recevoir le ou les précieux sésames, les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur date d’expiration, et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026.



