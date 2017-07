Bordeaux : un jour de solidarité intergénérationnelle sous l'égide de Nelson Mandela

Depuis 2009, la date d’anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet, est devenu à l’initiative des Nations unies une journée pour célébrer les valeurs portées par l’ancien président sud-africain. Cette année, Bordeaux a choisi de placer le Mandela Day sous le signe de la solidarité intergénérationnelle.



« Il ne tient qu’à nous de faire de ce monde un monde meilleur », affirmait Nelson Mandela en 2008.



Tout au long de sa vie, il s’est battu pour une humanité plus juste, pour le respect des droits de chacun.



Le 18 juillet, l’Onu invite donc tous les citoyens qui le souhaitent à consacrer 67 minutes de leur temps à aider les autres, en mémoire des soixante-sept années que Madiba a vouées à se battre pour l’égalité, la réconciliation et la diversité culturelle.



Cette année, Bordeaux a célébré le Mandela Day pour la première fois.



L’association Mémoires & Partages a organisé au fil de la journée lectures, concerts et rencontres autour de la vie de Nelson Mandela.



Des moments de partages intergénérationnels qui ont rassemblé des résidents d’Ehpad, des bénévoles et des jeunes de la maison de quartier Union Saint-Bruno… et ont prolongé à leur façon l’engagement de Mandela.