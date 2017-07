Petit coucou du lundi : un coup de fil contre la solitude

Parfois, le bonheur, c’est simple comme un coup de fil. Quand on se sent seul, qu’on ne peut pas toujours sortir, recevoir un appel apporte réconfort et soutien. Pour lutter contre la solitude de ses habitants âgés, la mairie de Villeneuve-d’Ascq a lancé il y a quelques mois l’opération Ligne de vie.



Chaque lundi, les bénévoles installés au CCAS (centre communal d'action sociale) passent quelques dizaines d’appels.



Toujours en début de semaine : « après un long week-end où ils sont restés seuls, ça leur fait du bien », confie Christine Bégard, l’une d’entre eux, à La Voix du Nord.





Une idée simple, mais efficace. Le concept du « coucou du mardi » est né, à l’origine, à Lezennes en 2010, pendant un épisode de canicule… mais les appels se sont prolongés bien au-delà de l’été.



Pour apporter un peu de contact humain à tous ceux qui n’osent pas déranger, qui reçoivent peu de nouvelles de leur famille ou leurs amis et qui ont pourtant tellement envie de parler, les appelants de l’association Au bout du fil passent quant à eux des coups de téléphone depuis 2007.



Qu’il s’agisse d’appeler ou d’être à l’écoute, le téléphone reste un moyen privilégié d’accompagner aidants et personnes âgées au quotidien, à l’image des initiatives Solitud’Ecoute des petits frères des Pauvres ou de soutien entre aidants par Avec nos proches.