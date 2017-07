J'ai besoin d'aide de façon temporaire, existe-t-il une aide financière ?

La question de notre lecteur

La réponse d'Agevillage

Je vais bientôt me faire hospitaliser pour une opération lourde de l'épaule. La rééducation sera très longue, et je ne pourrai pas me servir de mon bras pendant au moins deux mois. Comment faire pour me faire aider ?Après une hospitalisation, si vous n'êtes pas éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa), la prestation spécifique dépendance (PSD), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH) ou la majoration pour tierce personne (MTP), vous pouvez demander une aide temporaire à votre caisse de retraite.Il s'agit de l'ARDH (aide au retour à domicile après hospitalisation). Elle permet d'embaucher une aide à domicile, de se faire livrer les courses, les repas... pour un montant maximum de 1800 euros par an.Attention, ces 1800 euros comprennent votre partcipation, qui peut aller de 10 à 73 % du total, selon vos revenus.Pour en savoir plus et faire une demande, il convient de s'adresser à la caisse régionale d'assurance maladie dont vous dépendez.