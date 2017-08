Edito : Été en lien, solidaire et ressourçant

Entre deux épisodes caniculaires, l'été s'étend.



Cette période traditionnelle de récoltes est aujourd'hui synonyme de vacances, de ressourcement.

L'occasion de recharger les batteries.

L'occasion de tisser de nouvelles relations.



Le tout sans baisser la vigilance auprès des plus fragilisés, cibles des arnaques.



Pas simple.



On peut compter sur les voisins solidaires, toutes ces initiatives pour lutter contre l'isolement des seniors, le référencement des personnes isolées à la mairie et aussi alerter les gendarmes pour qu'ils surveillent votre maison et celle de votre proche.



On peut compter sur ces maisons de retraite qui décorent une salle à manger "Chez Lulu", qui imaginent des échanges entre résidences et qui parviennent à terminer la plus longue grève cette année.



On peut parler d'amour et le faire comme nous y invite le film "Le corps des vieux".



On peut aussi essayer la réalité virtuelle pour tenter de se rééduquer après une chute.



Je vous retrouverai sur les ondes de France Culture pour le magazine "Du grain à moudre" ce 2 août entre 18h15 et 19h, pour une émission sur les enjeux du vieillissement.



Puis je serai en vacances moi aussi, même si Agevillage continue ses newsletters pour vous informer.



Bel été à vous,

Rendez-vous le 21 août.