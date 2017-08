Grève à l'Ehpad de Foucherans : le dénouement

L’établissement pour personnes âgées dépendantes de Foucherans dans le Jura vivait la plus longue grève de France.



Des aides-soignantesn (et un aide-soignant) avaient cessé le travail pour dénoncer les cadences de soins et revendiquer des évolutions salariales.



En juin, l’Agence régionale de santé avait accordé deux postes d’aides-soignants supplémentaires au vu des besoins en soins des personnes accueillies.



La médiatisation de cette grève, avec un long article de Florence Aubenas dans le Monde, a sûrement poussé la recherche de solutions.



Un médiateur est intervenu et a permis de trouver une sortie de crise avec une indemnité exceptionnelle de 450 euros pour les grévistes, trois semaines de congés afin qu’elles puissent retrouver de la sérénité et la création d’un observatoire du bien-être au travail.





