Vacances : on a échangé nos maisons de retraite

Il est de plus en plus courant d’échanger son logement avec un autre pour un week-end, des vacances. Ce troc permet de prendre le pouls de la vie quotidienne des « locaux » à moindre frais.



Cette idée essaime aussi en maison de retraite : échanger sa chambre en établissement pour personnes âgées dépendantes pour changer d’air, de lieu, d’environnement tout en bénéficiant des mêmes services.







Lever les peurs au grand âge

Intérêts pour ceux qui restent aussi





Quelques recommandations





Le groupe privé commercial Colisée a relevé le défi avec ses équipes avec un échange de 7 jours entre le Château de Cosnac (en Corrèze) et la résidence des Tchanques à Lège Cap-Ferret (en Gironde).Leur seule incertitude : les résidents n’auront-ils pas changé d’avis au moment de partir ? « Tous les jours, l’une des participantes changeait d’avis. Jusqu’au dernier moment, je ne savais pas si elle ferait partie du voyage ».Madame Brutti, directrice de la résidence du château de Cosnac, se rappelle ainsi les difficultés rencontrées pour convaincre les résidents, tant ils sont attachés à leur lieu de vie et ont peur de perdre leurs repères avec un tel voyage.Il a fallu que la directrice propose de leur rendre visite sur leur lieu de vacances pour les rassurer et finir de les convaincre.Séjours en bord de mer ou visites urbaines, le but de cette formule est de proposer aux clients des séjours qui « changent vraiment ».Albums photos à l’appui, les voyageurs sont revenus riches de cette expérience, des rencontres, qu’ils vont partager avec ceux qui sont restés.Ils ont aussi eu l’occasion de valoriser leur résidence, les personnels.Ces résidents donneront sûrement envie à d’autres de tenter ces échanges de maison.La directrice de Cognac invite à « limiter la fréquence de ces échanges à une fois par an, pour 2 à 3 résidents maximum et durant une semaine complète pour laisser le temps aux résidents de s’adapter à leur nouveau lieu de vie et à son personnel ».