Rendez-vous mercredi sur France Culture

Alors que la grève à l’Ehpad de Foucherans, la plus longue de France, vient de trouver un dénouement, Mélanie Chalandon et Raphaël Bourgeois reviendront sur le sujet mercredi sur France Culture.



L’édition du 2 août de l’émission Du grain à moudre d’été sera en effet intitulée « Vieillissement et dépendance, la France est-elle dans le déni ? ».



Au micro de France Culture, Pascal Champvert, président de l’AD-Pa, Marie-Eve Joël, présidente du conseil scientifique de la CNSA et Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage prendront part au débat.



Rendez-vous sur France Culture mercredi 2 août entre 18h15 et 19h, ou en replay via la page de l’émission.