A (ré)écouter : la radio s'intéresse au vieillissement en France... les députés aussi

« Vous prenez des risques à parler des personnes âgées, disait-il au présentateur, cela va faire chuter votre audience. Ça n’intéresse personne », affirmait un auditeur il y a quelques mois sur France Inter. Force est de constater que le sujet du vieillissement, de la perte d’autonomie a fini par s’inviter dans les médias nationaux suite à la grève à l’Ehpad de Foucherans.



Mercredi dernier, Pascal Champvert, président de l’AD-Pa (association des directeurs au service des personnes âgées), Serge Guérin, sociologue spécialisé dans ces questions et Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage étaient au micro de Mélanie Chalandon sur France Culture, dans l’émission du Grain à moudre d’été.



L’occasion d’interroger la réponse de la France au vieillissement de la population, axée essentiellement sur le domicile - qui coûte moins cher à la collectivité -, mais aussi la perception âgiste de la société dans son ensemble de ces personnes fragiles, âgées, malades.



Réécouter l’édition du 2 août de Du grain à moudre d’été







A signaler aussi, l’interview de Caroline Fiat, aide-soignante et députée la France insoumise en Meurthe-et-Moselle, dans le 7-9 de France Inter le jeudi 3 août.



Elle revient notamment sur la situation des Ehpad, entre manque de moyens financiers et humains. Une thématique qui se fait suffisamment rare dans les médias généralistes pour être relevée…



Cette médiatisation du sujet pourrait aussi être à l’origine de la « mission flash » annoncée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, mission qui a pour objet de dresser un état des lieux rapide de la situation des Ehpad français, en vue, peut-être, de travaux plus approfondis à la rentrée…