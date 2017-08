Cinq livres à lire en vacances

Nous les avons lus, nous les avons aimés... Sélection de livres à lire cet été.





Pour s’évader…

Tous les matins, Tilda et Elida, respectivement 72 et 79 ans, se lèvent à 7h10. Elles vivent dans la maison qui les a vu naître, et continuent malgré leurs difficultés grandissantes à couper le bois, s’occuper du potager et confectionner des confitures.Mais l’arrivée d’un nouveau voisin va perturber le quotidien bien rôdé des deux sœurs… avec des conséquences imprévues. Un roman tendre et burlesque.

Aphrodite et vieilles dentelles

Karin Brunk Holmqvist

J'ai lu - 29 avril 2017

Poche : 288 pages

€7,10

Manelle est aide à domicile, Ambroise thanatopracteur. Leurs destins vont se croiser et les conduire à s’embarquer, aux côtés de Beth et Samuel, respectivement la grand-mère d’Ambroise et l’une des personnes âgées chez qui travaille Manelle, dans un road trip improbable dont personne ne sortira indemne…Dans son deuxième roman de Jean-Paul Didierlaurent aborde avec humour et tendresse des sujets graves : la solitude des aînés, le deuil, l'envie de mourir… et dresse une savoureuse galerie de portraits de personnes âgées.

Le reste de leur vie, Jean-Paul Didierlaurent

Au Diable Vauvert

272 pages

Mai 2016

17 euros

Pour se faire du bien…





Alors que 57 % des Français craignent de perdre leur autonomie en vieillissant, le docteur Christophe Trivalle, chef du service de soins de suite et réadaptation Alzheimer en gériatrie à l'hôpital Paul-Brousse (Villejuif) livre ses conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête. Un guide pratique et plein d’humour du bien-vieillir.Le livre se penche sur tous les sujets, même les moins évidents (drogues, incontinence, religion, cheveux, sexualité…) et donne des outils pour avancer en âge en bonne santé, y compris des tests dans le chapitre consacré à la mémoire.Indispensable pour prendre sa santé, son vieillissement en main, et bâtir son propre programme pour que vieillir rime avec plaisir.

101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête

Dr Christophe TRIVALLE

Broché: 432 pages



Editeur : Robert Laffont (20 avril 2017)

Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière, disait Audiard. Telle est, en substance, le message de Muriel Mazet (psychologue clinicienne et psychothérapeute) : sachons accueillir nos fêlures, notre fragilité, sans les nier ni les surestimer, et nous en tirerons la force pour vivre pleinement.La fragilité est indissociable de la vie, explique-t-elle, mais elle peut devenir un atout. En cultivant le lâcher-prise, acceptant ses imperfections, et se faisant accompagner si nécessaire. Pour bénéficier enfin de « cette force que l’on gagne quand on a tout perdu » (page 185).



La force des fragiles : S'appuyer sur ses failles pour vivre heureux

Muriel Mazet

EUR 18

Bonus





Coup de cœur pour le livre numérique interactif, où une petite fille raconte sa grand-mère originale et tendre, aimante et créative, qui n’embrouille pas les mots mais « les transforme, [les] invente, c’est une jongleuse de mots ex-tra-or-di-nai-re ».Plein de bienveillance, que ce soit dans ses illustrations ou ses mots, le livre « évoque cette transfiguration dans l’esprit et l’amour de la petite fille qui voit de la beauté (et de la poésie, précisément) là où tous les autres voient handicap, vieillesse et décrépitude », indique l’auteur.Un bel objet poétique et un brin surréaliste, qui pourra ouvrir la discussion entre parents et enfants sur la maladie d’Alzheimer.Ma mamie en Poévie, livre interactif lisible sur ordinateur et tabletteTexte : François DavidIllustrations : Elis WilkCotCotCot ÉditionsFormat ePub37,50 euros